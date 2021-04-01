ABD'de silahlı saldırı ölü ve yaralılar var
ABD'nin başkenti Washington'daki bir metronun yakınlarından meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Amerika 01.04.2021, 07:09 01.04.2021, 07:16
ABD'nin başkenti Washington'daki bir metro istasyonu yakınında meydana gelen silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 2, yaralı sayısının 3 olduğu bildirildi.
Washington DC Polisi, kentin güneydoğusundaki Congress Heights metro istasyonu yakınlarında dün düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin güncelleme yayımladı.
Polis, saldırıda yaralanan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin hastanedeki tedavisinin ise sürdüğünü kaydetti.
Washington'daki silahlı saldırı, dün yerel saatle 13.30'da yaşanmıştı.
Polisin ilk paylaştığı verilerde 2'si ağır, 4 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken saldırgan veya saldırganlara ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.
AA
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