ABD'de siyahi Arbery'nin katillerinden Travis McMichael'ın nefret suçu cezasına onama

Georgia eyaletinde 25 yaşındaki siyahi Arbery'yi hem öldürmekten hem de ırkı nedeniyle hedef almaktan suçlu bulunan 3 kişinin kovuşturulması sona erdi.

Ahmaud Arbery'yi ölümcül şekilde vurmaktan müebbet hapis yatan 36 yaşındaki Travis McMichael, bugünkü duruşmada federal nefret suçu işlemekten ikinci kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

McMichael'in mevcut cezasını çekmek içi yattığı eyalet hapishanesinde öldürülmekten korktuğu için federal hapishaneye geçmek istediğini söylemesi üzerine Federal Yargıç Lisa Wood, sanığın eyalet hapishanesindeki cezasını çekmeden nefret suçu cezası için federal hapishaneye gönderilemeyeceğini belirtti.

McMichael'in 66 yaşındaki babası Greg McMichael ve 52 yaşındaki komşusu William "Roddie" Bryan'ın da federal nefret suçundan ceza almaları bekleniyor.

Mevcut durumda Arbery'nin öldürülmesinden suçlu bulunan 3 beyaz Amerikalı, Georgia Eyalet Hapishanesinde cinayetten ömür boyu hapis cezalarını çekiyor.

Olay

Georgia'nın Brunswick kentinde, 23 Şubat 2020'de Gregory ve oğlu Travis McMichael, koşu yapan 25 yaşındaki Ahmaud Arbery'ye saldırmıştı.

Saldırganlara eşlik eden komşuları William Bryan tarafından çekilen saldırı videosu, 5 Mayıs 2020'de sosyal medyaya düşünce ülke çapında infial uyandırmış ve sanıklar 7 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Ülkede tepkiyle karşılanan 28 saniyelik kayıt, baba ile oğlunun koşu yapan Arbery'ye kamyonetleriyle yaklaşmasıyla başlıyordu. Kayıtta, Travis McMichael'ın araçtan inerek itiştiği Arbery'nin daha sonra silahla vuruluşu, ardından yere düşmeden önce sendeleyerek yürüyüşü görülüyordu.

Davayı gören mahkeme, 8 Ocak'ta siyahi genci öldürmekten suçlu bulduğu 3 kişiyi ömür boyu hapse mahkum etmişti.