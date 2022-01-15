ABD'de son 24 saatte 2 bin 771 can kaybı daha

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 771 artışla 849 bin 259'a ulaştı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 881 bin 554 artarak 64 milyon 964 bin 816 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 2 bin 771 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 849 bin 259'a çıktı.

California, 6 milyon 836 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 5 milyon 296 bin vakayla Texas ve 4 milyon 992 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 77 bin 657 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 76 bin 919, Florida'da ise 62 bin 504 oldu.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 79,5'ine en az bir doz, yüzde 66,9'una iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 1'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 248 milyondan fazla yakın kişiye ilk doz, 209 milyona yakın kişiye ikinci doz, 78 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.