ABD'de uçak kazası: 2 ölü
ABD'nin Utah eyaletindeki Powder Mountain kayak alanı yakınlarına bir uçağın düştüğü bildirildi. Uçaktaki 2 kişi hayatını
Amerika 30.05.2021, 10:37 30.05.2021, 10:53
ABD'nin Utah eyaletindeki Powder Mountain kayak alanı yakınlarına küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Ülke basınındaki habere göre, Weber ilçesi itfaiye dairesi, yerel saatle 10.00 sularında tek motorlu bir uçağın Powder Mountain kayak alanı yakınlarına düştüğünü duyurdu.
Kazanın ardından uçaktaki iki kişiden biri olay yerinde, diğeri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Weber İlçe Emniyet Müdürlüğünden Üsteğmen Cortney Ryan, görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, uçağın dağlık alanda alçak uçuş yapmasının ardından düştüğünü belirtti.
ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, Weber İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Federal Havacılık İdaresi iş birliğinde olayla ilgili soruşturma başlatılacak.
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