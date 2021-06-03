ABD'den 64 şirkete yaptırım kararı

Amerika Birleşik devletleri 3 Bulgar vatandaşını ve yönettikleri 64 şirketi derin yolsuzluk bağlantıları nedeniyle kara listeye aldı.

Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kararın bakanlık tarafından yolsuzluk konusunda tek kalemde atılmış en büyük adım olduğu vurgulandı.

Açıklamada işadamı Vassil Kroumov Bozhkov'un, Rus liderlerin Bulgar hükümeti üzerinde etkili olabilmesi için bir kanal açma planı olduğu gerekçesi ile yaptırım lisesine alındığı vurgulandı.

Bozhkov'la birlikte eski milletvekili Delyan Slavchec Peevski ve eski bürokrat Ilko Dimitrov Zhelyakov'un ve bu üç ismin ya sahibi oldukları ya da kontrol ettikleri 64 şirkete yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Yaptırım listesine alınan kişi ve şirketlerin Amerikan finansal sistemine erişimi engelleniyor, ABD'de bulunan varlıkları donduruluyor ve Amerikan vatandaşlarının bu kişi ve kuruluşlarla iş yapması engelleniyor.

Kaynak: Euronews