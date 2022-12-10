ABD’den 9 ülkeden 40 kişi ve kuruluşa yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) dün, Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde, Rusya, İran, Kuzey Kore, Filipinler ve Mali de dahil olmak üzere dokuz ülkede yolsuzluk veya insan hakları ihlaliyle bağlantılı 40'tan fazla kişiye ve kuruluşa yaptırım uyguladı. Hazine Bakanlığı bu adımını, 2017 yılında ABD Kongresi tarafından kabul edilen ve ekonomik yaptırımların kullanımını insan hakları ihlallerini de kapsayacak şekilde genişletilen Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında attı.

İran



Eylül ayı ortasında başörtüsü meselesi dolayısıyla İran ahlak polisi tarafından tutuklanan Mahsa Amini'nin ölümünün ardından İran'ın birçok şehrinde kitlesel protestolar başladı. Protestolara şiddetle karşılık veren ve aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan İran güvenlik güçleri, binlerce kişiyi de tutukladı. İran’ı ciddi insan hakları ihlallerinde bulunmakla suçlayan ABD Hazine Bakanlığı, İranlı protestoculara karşı şiddet kullanımına karışan ahlak polisi, bir dizi İran güvenlik ve hükümet yetkilisi, protestocuların gözaltına alınmasına karışan hapishane görevlileri, protestolarla ilgili zorla itiraf yayınlayan İranlı medya yetkilileri, çevrimiçi ifade özgürlüğünü bastırmak amacıyla ülkedeki interneti kapatan yetkilileri hedef alan beş tur yaptırım yayınladı.



Çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere protestocuları öldüren güçleri doğrudan denetleyen İran'ın Kirmanşah Eyaletindeki Emniyet Güçleri (LEF) Komutanı Ali Ekber Cavidan'a yaptırım uygulandı. İran’da 2009'daki seçimlerden bu yana insan haklarını ihlal etmede suç ortağı olarak değerlendirilen bir insan hakları kurumu da yaptırımlara dahil edildi.



Yaptırımlar arasında, Eylül 2022'de 15 yaşındaki bir kıza tecavüz etmekle suçlanan İran'ın Belucistan LEF Komutanı İbrahim Kuşakzayi de yer alıyor. Söz konusu olay büyük protestolara sebep olmuş, şiddet ile karşılık veren güvenlik güçleri 60’tan fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermişti.



İran'ın kötü şöhretli Rejaee Shahr Hapishanesi'nin gardiyanı Karam Azizi de aleyhinde yaptırım uygulananlar arasında yer alıyor. Siyasi tutuklular ile ilgilendiği bilinen Azizi, mahkumları ciddi fiziksel saldırılara maruz bırakmasıyla biliniyor.

Rusya



ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’yı yıllardır anti-demokratik uygulamalar ve insan hakları ihlalleri, Ukraynalı siviller sorgulanırken Ukrayna'da tasfiyelerde bulunmak, tehcir ve işkencede bulunmakla suçluyor. OFAC dün, Rus tacizlerine doğrudan dahil olan dört kişiye yaptırım uyguladı. Oleg Yuryevich Nesterov, Yevgeniy Radionovich Kim, Marina Konstantinovna Sereda ve Aleksey Valentinovich Muratov, güvenlik ve siyasi istikrarı baltalayan eylemlerde bulunmak, Ukrayna'da sivillere karşı işkence ve adam kaçırma da dahil olmak üzere insan hakları ihlallerine imza atmakla suçlanıyor.



OFAC aynı zamanda Rusya Federasyonu Merkez Seçim Komisyonu'ndaki 15 üyeye de yaptırım uyguladı. Komisyon, Ukrayna'nın Rus kontrolündeki bölgelerde seçmenleri zorlamak ve gözdağı vermekle suçlanıyor.

Çin



Çin'in Tibet bölgesi vatandaşlarıyla ilişkilerini kınayan ABD Hazine Bakanlığı, Çin'in dini özgürlükleri kısıtlama uygulamaları kapsamında keyfi gözaltı, yargısız infaz, fiziksel taciz ve mahkumlara işkence gibi ciddi insan hakları ihlallerine vurguda bulundu. Tibet'te Çin Komünist Partisi Şefi olan Wu Yingjie, Çin'in politikalarını uygulamak, ihlallerde bulunmak, dini ve siyasi özgürlüklere zulmetmekle suçlandı. Tibet Kamu Güvenliği Bürosu Direktörü Zhang Hungbo da yaptırım uygulananlar arasında yer aldı.

Kuzey Kore



Kuzey Kore'nin olumsuz insan hakları siciline dikkat çeken ABD Hazine Bakanlığı, vatandaşların hükümet tarafından işkenceye, insan hakları ihlallerine ve suiistimallere maruz kaldığını kaydetti. Son 20 yılda on binlerce Kuzey Korelinin zor yaşam koşulları dolayısıyla ülkeden kaçmaya çalıştığını, Çin ve Rusya tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilen, birçok kişinin öldürüldüğü bilinen sınırlarda canlarını tehlikeye attığını vurgulandı.

Mali



OFAC, eski Mali Başkanı İbrahim Boubacar Keita'nın oğlu ve Mali Ulusal Meclisi Güvenlik ve Savunma Komisyonu eski Başkanı Karim Keita’yı da yaptırım listesine dahil etti. Bakanlık, Keita'nın pozisyonunu rüşvet elde etmek, hükümet fonlarını zimmete geçirmek, muhalifleri kaçırmak, işkence uygulamak ve öldürmek için kullandığını bildirdi.