ABD Savunma Bakanı Çin’e karşı Asya turuna çıkıyor

Austin’e Tokyo ve Seul’da Dışişleri Bakanı Antony Blinken eşlik edecek. İkili Çin’e karşı ‘güvenilir bir caydırıcılık’ oluşturma umuduyla Japon ve Güney Koreli meslektaşları ile görüşmelerde bulunacak.

Austin, ilk yurt dışı seyahatine ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı’nın bulunduğu Hawaii üzerinden başladı. Bunun ardından da 16 Mart’ta Japonya’ya yapacağı ziyaretin ardından Güney Kore ve Hindistan’a gidecek.

Savunma Bakanı Hawaii ziyaretinde kendisine eşlik eden gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu tamamen ittifaklar ve ortaklıklarla ilgili. Aynı zamanda kapasitemizi geliştirmekle ilgili” dedi.

ABD’nin Ortadoğu’da radikal gruplarla mücadeleye odaklanırken, Çin’in ordusunu yüksek bir hızla modernize ettiğini hatırlatan Austin, “Sahip olduğumuz rekabet avantajımız aşındı. Hala bir avantajımız var ama onu güçlendireceğiz. Amacımız, Çin veya ABD’ye saldırmak isteyen herhangi bir tarafa inandırıcı bir caydırıcılık sunabilmek için yeteneklerimiz ve operasyonel planlarımıza sahip olduğumuzdan emin olmak” diye konuştu.

Blinken ile Tokyo ve Seul’da yapacakları temaslara değinen Austin, “Dışişleri bakanı ile yapmak istediğim şeylerden biri de bu ittifakları güçlendirmeye başlamak. Bu daha çok dinlemek ve öğrenmek, onların bakış açısını almakla ilgili olacak” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Şarku’l Avsat