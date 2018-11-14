ABD’den Kaşıkçı cinayetini örtbas sinyali

33. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi için Singapur'da bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, gazetecilere açıklama yaptı. Bolton, kayıtları dinleyenlerin, işin içinde Suudi Veliaht Prensi olduğu sonucuna varmadığını ileri sürdü.

Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Başkonsoklosluğunda neler yaşandığıyla ilgili gerçeği öğrenmek istediğini belirterek, "Kaydı kendim dinlemedim, ancak dinleyenlerin değerlendirmesi, herhangi bir suretle, cinayetle Veliaht Prensi ilişkilendirmiyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, kayıtların, konuşmaların, Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'ye dinlettirildiğini açıklamıştı.

Amerikan The New York Times (NYT) gazetesi, Kaşıkçı suikastı için Türkiye'ye gelen 15 kişiden birinin cinayetten kısa süre sonra yaptığı telefon görüşmesinde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı kastederek, "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi." dediği iddiasına yer vermişti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2018, 10:29