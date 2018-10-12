ABD’den Rusya’ya karşı yeni tasarı

ABD'li Cumhuriyetçi senatörler Chris Murphy ve Ron Johnson, Rusya'nın Avrupa'daki enerji hakimiyetiyle mücadele etmek için 'Avrupa Enerji Güvenlik ve Çeşitlendirme Yasası' adını verdikleri tasarıyı senatoya sundular.

Senatörlerin hazırladıkları tasarıyla, Rusya’nın Avrupa’daki nüfuzunu kırmayı amaçlanıyor.

Rus gazına olan ihtiyacın azaltılması amacıyla Avrupa'daki enerji projelerine 1 milyar dolar kaynak aktarılmasını öneren senatörler, yayınladıkları basın bülteninde "Rusya, enerji piyasasındaki hakimiyetini rüşvet, yolsuzluk ve propaganda ile birlikte Batılı kurumları değersizleştirmek ve Rusya'ya veya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı koyamayacak uysal hükûmetler yaratmak için kullanıyor" iddiasında bulundular.

Murphy ve Johnson, tasarının yasalaşması halinde Avrupa'nın enerji tedarikinin çeşitleneceğini ve Rusya'nın bölgedeki nüfuzunun azalacağını savundu.

AB ülkeleri Avrupa’da inşa edilmesi düşünülen kaya gazı dolum tesisleriyle Rusya’ya karşı ellerini güçlendirmek istiyorlar.

Rusya enerji kozunu zaman zaman AB ülkelerine karşı kullanıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 15:17