ABD’den Somali’de hava saldırısı

Somali’de eş-Şebab örgütüne karşı 15-16 Aralık'ta yapılan 6 hava saldırısında 62 örgüt üyesi öldürüldü.

ABD’den Somali’de hava saldırısı

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Somali'de terör örgütü eş-Şebab'a karşı gerçekleştirdikleri hava saldırılarında 62 örgüt üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin başkenti Mogadişu yakınlarındaki Gandarshe kasabasında 15-16 Aralık'ta terör örgütü eş-Şebab'a karşı düzenlenen 6 hava saldırısında 62 örgüt üyesinin öldürüldüğü ifade edildi. 

Açıklamada, operasyonda sivil kayıpların yaşanmadığının değerlendirildiği ifade edilirken, saldırıların Somali hükümetiyle iş birliği halinde yapıldığı kaydedildi. 

Kaynak: AA

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