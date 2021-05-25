ABD'den yaptırım sinyali

Biden yaptığı yazılı açıklamada, 23 Mayıs'ta Atina-Vilnius seferini yapan bir yolcu uçağının "zorla" başkent Minsk'e indirilmesi ve uçakta bulunan Belaruslu muhalif bir gazetecinin gözaltına alınmasını değerlendirdi.

Söz konusu olayı, "uluslararası normlara karşı doğrudan hakaret" olarak nitelendiren Biden, "ABD, yolcu uçağının zorla indirilmesini ve gazeteci Raman Prataseviç'in uçaktan indirilerek gözaltına alınmasını en güçlü şekilde kınamaktadır. Bu çirkin olay ve sayın Prataseviç'in tutuklandığı görüntüler siyasi bir muhalife ve basın özgürlüğüne karşı utanç vericidir." ifadesini kullandı.

Prataseviç ve "Lukaşenko rejimi tarafından haksız yere tutuklanan yüzlerce siyasi mahkumun" bir an önce serbest bırakılması çağrısı yapan Biden, söz konusu olayın gerçeklerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için de uluslararası çağrı yaptı.

Biden'dan Belarus halkına destek mesajı

Belarus'a yönelik yaptırım sinyali de veren Biden şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği'nin (AB), Belarus'a karşı ekonomik yaptırım ve diğer önlemleri uygulamış olmasından dolayı memnuniyet duyuyorum. Ben de AB, diğer müttefikler, ortaklar ve uluslararası kuruluşlarla yakın koordinasyon içerisinde, bu olayın sorumlularından hesap sorulması için, ekibimden uygun yolları bulmalarını istedim."

Belarus halkının aylardır demokrasi, insan haklarına saygı ve temel özgürlüklerin korunması talebiyle seslerini yükselttiğine işaret eden Biden, "Raman Prataseviç gibi gazeteciler, muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya ve eşi Sergey Tikhanovskiy gibi muhalif liderleri de dahil temel hakları için mücadele veren Belarusluların cesareti ve kararlılığını alkışlıyorum. ABD, mücadelelerinde Belarus halkının yanında durmaya devam edecektir." ifadesine yer verdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Belaruslu muhalif lider Tikhanovskaya ile telefonda görüştü

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne yaptığı yazılı açıklamada Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Söz konusu görüşmede Sullivan'ın, Belarus halkının demokrasi, insan hakları ve temel haklar taleplerine güçlü desteğini ilettiğinin aktarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sullivan, Tikhanovskaya, eşi Tikhanovskiy ve Lukaşenko rejiminin siyasi mahkumları olarak Belarus hapishanelerinde çürüyen yüzlerce diğer Belaruslu demokrasi aktivisti, bağımsız gazeteci ve sivil toplum liderinin cesareti ve fedakarlığını övdü."

Sullivan'ın 23 Mayıs'taki yolcu uçağı olayını kınadığı, Prataseviç ve diğer siyasi mahkumların bir an önce salıverilmesi ve uluslararası gözetim altında özgür ve adil seçim yapılması için çağrıda bulunduğunun iade edildiği açıklamada, "Sullivan, ABD'nin AB ve diğer ortak ve müttefikleriyle Lukaşenko rejiminden hesap soracağını açıkça belirtti." bilgisi paylaşıldı.