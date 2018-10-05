ABD’den YPG’ye tüm uyarılara rağmen yardım

ABD askerleri, YPG/PKK’ya muhabere alanlarında yaralılara ön müdahale ve cephe gerisinde ameliyat koşullarının yer aldığı eğitimleri vermek için çalışmalara başladı. ABD’li sağlık kuruluşları, Sincar, Kamışlı ve Kobani’de sağlık eğitim merkezleri inşa edecek.

Eğitimleri zaten bölgede örgüte uzun süredir muharebe eğitimi ve sağlık desteği veren Castle International LLC of Arizona USA isimli şirketin vereceği açıklandı. Eğitim süresinin üç yıl olduğu kaydedildi.

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Fırat’ın doğusuna TIR'lar dolusu silah ve lojistik sevkıyatı yapan ABD, 2016’dan bu yana askeri ve ağır silah kullanımı eğitimleri veriyor.

ABD’li diplomatik yetkililerle, YPG/PKK terör elebaşları arasında anlaşma metni imzalandı.

ABD’nin Bağdat Büyükelçiği’ne bağlı dört kişilik bir heyet de Kamışlı’ya geldiği, mutabakatı anlaşmaya çevirdiği, tahsis edilecek bölgeleri gezdiği belirtildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 10:14