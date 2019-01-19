ABD’li Senatör Graham PYD'nin, PKK ile bağlantılı olduğunu kabul etti

ABD’li Senatör Lindsey Graham yaptığı basın toplantısında, "PYD, PKK ile bağlantılı" dedi.

Graham'ın konuşmasından satır başları;

YPG, PKK'nın politik koludur. PKK ile bağlantısı var. Kanıtlar açık ve net. Müttefik Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz. Bizimle DEAŞ'a karşı savaşanlara da bir şeyler borçluyuz. İlerlemek için şansımız var, hatalarımızı düzeltmek için fırsatımız ve ve zamanımız tükeniyor, bu yüzden buradayım. DEAŞ'lılar hala dağlarda. Trump'ı Obama gibi hata yapmaması için uyardım. YPG'nin Türkiye'den uzaklaştırılması için Dunford'un bir çalışması var. Obama YPG'yi silahlandırarak Türkiye için kabus yarattı.

ABD askeri hemen çekilirse Suriye'de daha büyük bir savaş çıkar. Güvenli bölge Türkiye'nin güvenliği için kurulacak.

"Türkiye'yi korumalı ve Suriye'de Türkiye için ortaya çıkardığımız (YPG/PKK) sorunu çözmeliyiz"

“YPG’nin siyasi kolu PKK ile bağlantılıdır. Kanıtlar gayet açıktır”

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2019, 11:12