ABD'nin 400 bin dolarlık füzeyle düşürdüğü cisim 12 dolarlık bir balon olabilir

Illinois eyaletindeki Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade adlı grup, yüksek irtifada uçabilen balonlarının, ABD ordusuna ait savaş jeti tarafından 10 Şubat'ta Kanada hava sahasında düşürülmüş olabileceğini ifade etti.

Havacılık sektörü üzerine yayınlar yapan Aviation Week Network'ün internet sitesindeki haberde, ekibin Pico Balloon K9YO adlı balonun izini 9 Şubat'ta kaybettiği ifade edildi.

Siteye konuşan ekip, balonun en son Alaska açıklarında göründüğünü ve tahmini rotaya göre 10 Şubat'ta Kanada'nın Yukon bölgesi üzerine savrulmuş olabileceğini belirtti.

ABD ve Kanada ordusunun ortaklığıyla kurulan Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD), cismin bu bölgede düşürüldüğünü bildirmişti.

Ekip, bu olayın ardından sitesinde Pico Balloon K9YO'nun kaybolduğunu belirten bir paylaşım yapmıştı.

Füze 400 bin, balon 12 dolar

New York Post, F-22 savaş jetinin cisimleri düşürmek için kullandığı Sidewinder füzesinin yaklaşık 400 bin dolar, amatör grubunun balonununsa 12 ila 180 dolar değerinde olduğuna dikkat çekti.

Aviaton Week'in iletişime geçtiği FBI ve ABD Dışişleri Bakanlığı, tanımlanamayan cismin, söz konusu gruba ait zararsız balonlardan biri olabileceğini düşünmediklerini belirtti. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'yse yorum talebini reddetti.

ABD jetleri, bugüne dek toplamda 4 şüpheli cismi vurarak düşürdü

Bunlardan ilki, 4 Şubat'ta Güney Carolina eyaleti açıklarında, ikincisi Alaska üzerinde 10 Şubat'ta, üçüncüsü Kanada hava sahasında 11 Şubat'ta, dördüncüsü de ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Huron Gölü üzerinde 12 Şubat'ta vurulmuştu.

Washington yönetimi, 4 Şubat'ta vurulan cismin Çin'e ait bir casusluk balonu olduğunu ve istihbarat topladığını öne sürmüştü. Pekin ise iddiaları reddederek cismin meteoroloji balonu olduğunu ve ABD hava sahasına sürüklendiğini savunmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, vurulan son 3 balonun Çin veya başka bir ülkenin istihbarat faaliyetleriyle bağlantılı olmadığını söylemişti.

Tayvan'da casus balon

Öte yandan ABD - Çin arasındaki gerilimi artıran "casus balon" tartışması Tayvan'a da sıçradı.

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, bugünkü açıklamasında hava sahalarına giren Çin'e ait bir balonu düşürdüklerini bildirdi.

Bakan, Dongyin adasındaki enkazda yapılan ilk incelemelerde, cismin Çin merkezli Taiyuan Radio'ya ait bir meteoroloji balonu olduğuna yönelik bulgular tespit edildiğini söyledi.

Savunma Bakanlığı'nın salı günkü açıklamasında, tehdit olarak görülen balonların vurulacağı uyarısı yapılmıştı.