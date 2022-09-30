ABD'nin en pahalı benzinini kullanan California'da fiyatlar bir gecede fırladı

Kendi topraklarında petrol çıkmasına rağmen ABD'deki ortalama benzin fiyatının yaklaşık iki katını ödemek zorunda kalan Californialılar, Temmuz 2015'ten sonra bir gecede yapılan en büyük fiyat artışı karşısında şaşkınlığını koruyamadı.

Amerikan Otomobil Birliğine (AAA) göre, son artışlarla California'da bir galon (3,78 litre) benzinin ortalaması 6,18 dolara yükselirken eyaletin bazı bölgelerinde normal benzinin 6,99 süper benzinin ise 7,49 dolardan satıldığı görüldü.

Birlik, özellikle Los Angeles bölgesinde benzin fiyatlarının 27 gündür peş peşe arttığını, mevcut fiyatın bir hafta öncesine göre galon başına 67 sent daha yüksek olduğunu açıkladı.

San Francisco sakinleri, fiyatların bütçelerini çok zorladığına, ev ve işleri arasındaki uzun mesafeler ve trafik yoğunluğu nedeniyle akaryakıta harcadıkları paranın zaten fazla olduğuna vurgu yaptı.

Fiyatların aşırı pahalı oluşundan şikayet eden bir sürücünün deposunu doldurduktan sonra ödemesi gereken tutar pompa ekranına 170 dolar olarak yansıdı.

ABD'deki ortalama fiyatın yaklaşık iki katı

Birlik, California'daki benzin fiyatlarının, 3,78 dolar olan ABD ortalamasının iki katına yaklaştığını, en ucuz benzinin satıldığı Mississippi eyaletindeki 3,06 dolarlık ortalamanın iki katından fazla olduğu tespitini paylaştı.

Yetkililer California'daki yüksek fiyatları, eyaletteki bazı petrol rafinelerinin uzun süredir bakım nedeniyle kapalı olması ve ihtiyacı karşılamak için yurt dışından petrol ithal edilmesine bağlıyor.

Ülkenin güneydoğusundaki Florida eyaletini tahrip eden Ian Kasırgası'nın körfez bölgesindeki petrol rafinelerinin üretimini kötü etkileyerek benzin fiyatlarının daha da yükseltebileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ABD Başkanı Joe Biden, petrol şirketlerini, daha pahalı benzin satmak için kasırgayı bir bahane olarak kullanmamaları konusunda uyarmıştı.