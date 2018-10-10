ABD’yi Florence'den sonra Michael vuracak

Ulusal Kasırga Merkezi sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Michael'in hızının saatte 225 kilometreye ulaştığını ve kategorisinin 4'e yükseldiğini açıkladı. ABD, geçen ay Güney ve Kuzey Carolina'yı etkisi altına alan Florence Kasırgası'nın ardından bu defa da Florida eyaletini yerel saat ile 16.00'da (TSİ 23.00) vurması beklenen Michael Kasırgası'nın vuracağı bildirildi.

Kasırganın, şiddetini daha da artıracağı ve hızının saatte 233 kilometreyi geçerek 5. kategoriye yükselebileceği uyarısında bulunuluyor.

SON YÜZYILIN EN KÖTÜSÜ OLABİLİR

Florida Valisi Rick Scott, basına yaptığı açıklamada, "Bu kasırga, Florida kıyılarını son 100 yılda vuran en kötü fırtına olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce eyalette yaşayan 370 bin kişi için tahliye kararı verildiğini belirten Scott, "Evlerinizden ayrılmayın. Bu, şu anda yapacağınız en kötü şey olur. Tahliye zamanı artık geçti." ifadelerini kullandı.

ASKERİ HAVA ÜSSÜ TAHLİYE EDİLDİ

ABD Hava Kuvvetleri, bölgedeki Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan jetlerini bölgeden ayırma kararı aldı.

Michael Kasırgası'nın acil durum ilan edilen Florida, Alabama ve Georgia eyaletlerindeki 30 milyondan fazla kişinin etkileneceği tahmin ediliyor.

MİCHAEL ORTA AMERİKAYI VURDU

Michael Kasırgası'nın etkileri ilk olarak Orta Amerika'da görülmeye başladı. Kasırganın yol açtığı seller nedeniyle Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi öldü.

Guatemala'da da taşan bir nehrin sularına kapılan dört kişinin arandığı kaydedildi.

TRUMP’TAN UYARI

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Florida, eyalet yetkilileri ve yerel yetkililerin yönlendirmelerini dikkate almak zorundasınız. Lütfen hazırlıklı ve dikkatli olun, güvende kalın." dedi.

Michael Kasırgası pazar günü Karayip Denizi'nde tropik fırtına olarak başlamış, Pazartesi günü kasırgaya dönüşmüştü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 18:02