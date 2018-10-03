Adalet Divanı İran'ın ABD şikayetini kabul etti

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının askıya alınmasıyla ilgili İran'ın tedbir talebini kabul etti.

ABD'NİN İRAN'A UYGULADIĞI YAPTIRIMLAR

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar dolar alımından, altın ve diğer değerli metal ticaretin, sanayiden, yazılım alımına kadar birçok engelin getirilmesini öngörüyordu. Bunlara ek olarak İran'ın otomotiv sektörünün de yaptırımlardan etkileneceği söyleniyordu.

Kasım ayında başlaması planlanan ikinci yaptırım dalgasında ise ülkenin petrol ticaretinin ve merkez bankasının hedef alınacağı ifade ediliyor.

ABD yönetimi özellikle Kasım ayında başlayacak ve petrol ticaretini hedef alan yaptırımlar konusunda, İran'la bu alanda ticaret yapan ülkelerden ticaretlerini kesmeleri talebinde bulunuyor.

AMBARGODAN TÜRKİYE DE ETKİLENEBİLİR

Ham petrol ihtiyacının yarısından fazlasını İran'dan karşılayan Türkiye'nin ise bu çağrıya uyması durumunda büyük bir ekonomik kayba uğrayacağı ileri sürülüyor. Bu doğrultuda İran'a uygulanacak yeni yaptırımları görüşmek üzere ABD Hazine ve Dışişleri bakanlıklarından bir heyet Temmuz ayında Ankara'yı ziyaret ederek Türkiye'den ambargoya destek beklentilerini ifade etmişti.

ABD'nin İran'a uyguladığı ambargonun kökenleri 1979 İran İslam Devrimi'ne kadar uzanıyor. Belli aralıklarla Batı dünyasıyla ilişkilerin düzeldiği görülse de İran ambargo nedeniyle birçok alanda sorun yaşıyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 12:49