Adidas, rapçi Kanye West ile ortaklığını bitirdi

Adidas'tan yapılan açıklamada, şirketin "antisemitizm ve her türlü nefret söylemine" müsamaha gösteremeyeceği belirtildi.

Ye'nin (Kanye Omari West'in adı) son değerlendirmelerinin kabul edilemeyeceği, bunların Adidas'ın "çeşitlilik ve kapsayıcılık" değerlerini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "Kapsamlı bir değerlemenin ardından şirket, Ye ile ortaklığını derhal sona erdirme, Yeezy markalı ürünlerin üretimini durdurma, Ye ve şirketlerine yapılan tüm ödemeleri durdurma kararı aldı" denildi.

Adidas bünyesinde gelişim gösteren Yeezy koleksiyonu, Adidas'ın toplam satışlarının yüzde 8'ini oluşturuyor. Söz konu kararın, Adidas'ın bu yılki karını 250 milyon euro olumsuz etkileyeceği belirtildi.

West, Paris Moda Haftası'na "Beyazların Hayatı Önemlidir" yazan bir kıyafet ile katılmıştı.