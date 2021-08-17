Afganistan'dan kaçış dünya basınında: 'Tarih tekerrür etti'

Afganistan'daki 20 yıllık savaşın birkaç gün içinde Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesiyle sonlanmasının ardından yaşananlar filmleri aratmadı. Taliban'ın pazar gecesi başkent Kabil'i ele geçirmesinden sonra binlerce Afgan, kaçmak için havalimanına akın etti. Akıllara ise 46 yıl önce Vietnam'da yaşananlar geldi.

Dünya, Afganistan'a kilitlenmiş durumda. Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesiyle ABD yönetimi eleştirilerin hedefi oldu. Binlerce Afgan ise kaçmak için uçaklara akın etti. Uçakların tekerleklerine asılanların düşüş anları kameralara yansıdı.

DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER

Kabil Uluslararası Havalimanı'nda dün sabah itibarıyla büyük bir kaos yaşandı. Siviller pistlere akın etti. Yüzlerce kişinin uçaklara binmeye çalıştığı görüntüler kameralara yansırken, bazı kişilerin kaçmak için uçakların tekerleklerine tutundukları ileri sürüldü. Hatta sosyal medyaya düşen videolarda iki kişinin uçaktan düşüş anları izleyenleri dehşete düşürdü.

Sosyal medyada paylaşılan diğer bir görüntüde ise Afgan sivillerin Kabil Uluslararası Havalimanı'nda kalkışa geçen bir ABD askeri uçağının kanatlarına sarıldığı görüldü. Kabil Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan karmaşa sırasında en az 5 kişinin öldüğü öğrenildi. Paylaşılan görüntülerde tahliyeler için alanda bulunan ABD askerlerinin havaya defalarca ateş açtığı yansıdı. Ancak yaşamını yitiren kişilerin izdihamda mı, yoksa havaya açılan ateşler neticesinde mi öldüğü hâlâ bilinmiyor.

Havalimanında yaşanan krizin aksine Afganistan sokaklarının sakin olduğu bildirildi. Uluslararası ajanslardaki bilgilere göre özellikle 6 milyon nüfuslu başkent Kabil caddelerinde sessizlik hâkim. Birçok noktada hayatın normal akışında olduğu ve Afgan güvenlik güçlerinin neredeyse tamamının silahlarını teslim ettiği kaydedildi.

DÜNYA BASINI: TARİH TEKERRÜR ETTİ

Guardian: Kabil'in düşüşü: 20 yıllık bir görev bir günde çöktü.

Le Monde: Kabil'in düşüşünün ardından: Kaçmak isteyenler korku içinde.

BBC: Çaresiz Afganlar Kabil'den kaçmak istiyor.

Financial Times: Tarih tekerrür etti.

New York Times: Afganistan trajedisi.

Times: Zafer kazanan Taliban Kabil'i aldı.

Sputnik: Afganistan'da yeni dönem.

Kaynak: Sabah