Alaska'da şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

ABD'nin Alaska eyaletinde şiddetli bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Anchorage kentinin 12 kilometre kuzeyi olduğunu duyurdu.

Açıklamada, 40 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntıdan sonra Alaska'nın güney sahilleri için tsunami uyarısı verilmişti. İlk sarsıntıdan sonra verilen tsunami alarmının saatler sonra iptal edildiği duyuruldu.

6,6 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar ise devam ediyor. 20'den fazla artçı sarsıntının meydana geldiği depremde çok sayıda yol çöktü. Yoldaki göçükte kalan bir aracın görüntüleri dehşeti günyüzüne çıkardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, depremin zararlarının henüz tespit edilemediğini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2018, 23:45