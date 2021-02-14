Alaska'da Kristof Kolomb'un kıtayı keşfinden önceye dayanan cam boncuklar keşfedildi

Kuzey Alaska'daki Eskimo bölgelerinde bulunan Venedik'e özgü cam boncuklar tarihi yeniden yazmaya aday: Venedik incisi olarak adlandırılan boncukların Amerika kıtasına Kristof Kolomb'un keşfinden önce ulaştığı ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri arkeologları Mike Kunz ve Robin Mills 3 Eskimo bölgesinde en az on Venedik yapımı cam boncuk keşfetti. Radyokarbon tekniği, cam boncuklardan biriyle iç içe geçmiş bitki liflerinin 1397 ile 1488 yılları arasında canlı olduğu ortaya koydu. Böylece Venedik incileri Avrupa'dan Amerika kıtasına ulaşmış en eski nesne olarak kayda geçti.

Arkeologlar, American Antiquity bilim dergisinde yayınlanan makalede, radyokarbon sonuçlarını, "Sonuçlar elimize ulaştığında neredeyse bayılacaktık: bitki on beşinci yüzyılda hayattaydı, daha doğrusu 1397 ile 1488 arasında." sözleriyle değerlendirdi.

Alaska'daki diğer iki arkeolojik sitede bulanan cam boncukların yakınında bulunan nesneler de aynı döneme ait.

Mike Kunz ve Robin Mills, keşifleri hakkında, "Şüphesiz Yeni Dünya'ya karadan gelen ilk Avrupalı ​​nesnelerdir" yorumunda bulundu.

Arkeologlara göre inciler, Kristof Kolomb'un yolculuğundan yıllar veya on yıllar önce, Venedik'ten İpek Yolu ile Çin ve Doğu Sibirya'ya, oradan da bir tüccar aracılığıyla Bering Boğazı boyunca 80 kilometrelik bir açık deniz yolculuğuyla Alaska'ya getirildi.





Venedik bölgesine özgü turkuaz renkli cam işçiliği, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde bulunuyor.

Kaynak: EURONEWS