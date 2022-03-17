Alaska'yı isteyen Rus milletvekiline validen cevap: "Becerebilirseniz, iyi şanslar"

Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Alaska eyaletinin valisi bir Rus milletvekilinin yarımadanın geri alınması gerektiğini yönündeki sözlerine "becerebilirseniz, iyi şanslar" cevabını verdi.

Pazar akşamı Rus devlet televizyonunda katıldığı bir programda Duma üyesi Oleg Matveychev, yaptırımlar sonrası Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiği toprakları geri almayı düşünmesi gerektiğini söylemişti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sonrası uygulanan yaptırımlar ve savaş nedeniyle yaşanılan kayıpların telafi edilmesi gerektiğini belirten Matveychev, bunun için bazı savaş tazminatlarının gündeme getirilebileceğini vurgulayarak "Rus imparatorluğu, Sovyetler Birliği ve şu anki Rusya'ya ait ve ABD tarafından el konulan varlıklar iade edilmeli," sözlerini kullandı.

Bunlar arasına Alaska ve Kaliforniya'daki eski Rus yerleşkesi Fort Ross'un dahil olup olmadığı sorusuna bu topraklar ve Antarktika'nın da kafasından geçtiği şeklinde cevap verdi.

2018 yılında vali seçilen Cumhuriyetçi Mike Dunleavy ise sosyal medya hesabından "Becerebilirseniz, iyi şanslar. Elbette bizim de iki çift lafımız olur. Bu konuda farklı düşünen yüzbinlerce silahlı Alaskalı ve ordu mensubumuz var," ifadelerini kullandı.

Onsekizinci yüzyılın sonları ve 19'uncu yüzyılda Rusya İmparatorluğuna bağlı olan Alaska'yı Amerika Birleşik Devletleri 1867 yılında 7,2 milyon dolar karşılığında satın almıştı. San Francisco yakınlarındaki Rus yerleşkesi Fort Ross ise 1841 yılında özel bir alıcıya satılmıştı.

Kaynak: Euronews