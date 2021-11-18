Alec Baldwin'e bir dava daha

Film çekimi sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne ve yönetmen Joel Souza'nın yaralanmasına yol açan aktör Alec Baldwin'in silahı senaryoda olmamasına rağmen ateşlediği iddia edildi.

Senaryo denetçisi Mamie Mitchell tarafından açılan dava metninde "Senaryoda hiç bir şekilde ne davalı Baldwin'in ne de bir başkasının silah ateşlemesi bulunmuyordu" ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz hafta da ışık sorumlusu Serge Svetnoy tarafından açılan davada Baldwin'in yanı sıra Baldwin'e silahı teslim eden yönetmen yardımcısı David Halls ve silah sorumlusu Hannah Gutierrez Reed'den davacı olunmuştu.

Mitchell'in davasında ağırlıklı olarak Baldwin'in tavırları üzerinde duruluyor.

Silah ateşlendiği sırada davacının Hutchins'in yanında ve aktörden 1,5 metre mesafede olduğu vurgulanan dosyada silah sesiyle sersemlediği ifade edildi.

Sahne çekilmeden önce yapılan tartışmada Baldwin gözü, omzundaki kan lekesi ve silahı çektiği sırada da gövdesinden 3 yakın çekim alınmasına kararlaştırıldığı ve hiç bir şekilde silahı Hutchins'e ya da Souza'ya çevirmesi ve ateşlemesinin konuşulmadığı vurgulandı.

Ayrıca davacı Baldwin'in silahı daha dikkatli kontrol etmeyerek protokolü çiğnediğini de ileri sürdü.

Davacı "ciddi fiziksel travma, şok ve sinir sisteminde hasar" gördüğü vurgulanarak maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

Kaynak: Euronews