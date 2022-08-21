Alec Baldwin, Trump taraftarlarından korkmuş

CNN'e konuşan Baldwin, Halyna Hutchins'in ölümünden sonra kendisini hedef gösteren Trump hakkında şu ifadeleri kullandı:

Daha önce halkı şiddet eylemlerine yönelten Trump, parmağıyla beni gösterip ölümden sorumlu olduğumu anlatıyordu.

Oyuncu, 6 Ocak 2021'deki ABD Kongre baskınında yaşananları işaret etti:

Eski başkanın yönlendirmesiyle Kongre binasını basan, birilerini öldüren bir grup insan beni yüzde 1000 endişelendiriyor. O gruptan bazılarının gelip beni öldüreceğini düşünmediğimi mi sanıyorsunuz?

Rust'ın çekimlerinde yaşanan olaydan birkaç hafta sonra Trump, Baldwin'in görüntü yönetmenine bilerek ateş ettiğini ima etmişti:

Bence, Baldwin'in olayla direkt bir ilişkisi var. Yoksa nasıl dolu veya boş olsun, bir silahı alıp filmde rolü bile olmayan birine yöneltip tetiği çekersin ki?

Baldwin geçen yıl ekimde, silahla prova yaparken kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüş ve yönetmen Joel Souza'yı yaralamıştı.

Oyuncu, olaydan sonra yapılan ilk söyleşide "Tetiği ben çekmedim. Asla kimseye silah doğrultup tetiği çekmem" demişti.

FBI'ın bu hafta hazırladığı adli tıp raporunda kullanılan silahın Baldwin tetiği çekmeden ateş alamayacağı bilgisi yer aldı.

Öte yandan raporda, olayda "zarar verme ve öldürme kastının olmadığı" ve silahın bilerek gerçek mermilerle doldurulduğuna dair "ikna edici kanıtın bulunmadığı" belirtildi.

Kaynak: Independent Türkçe