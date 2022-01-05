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Alman çoban köpeği 2 kişinin hayatını kurtardı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New Hampshire eyaletinde "Tinsley" adlı Alman çoban köpeği, sahibinin gece geç saatlerde aracının devrildiği kaza yerine kolluk kuvvetlerini başarıyla ulaştırdı.

Amerika 05.01.2022, 10:12
Alman çoban köpeği 2 kişinin hayatını kurtardı

WMUR-TV'nin bildirdiğine göre, polis, Tinsley'nin çabaları sayesinde kaza yapan aracı bulduğunda ciddi şekilde yaralanan 2 kişi hızla tedavi altına alındı.

New Hampshire Eyalet Polisinden Teğmen Daniel Baldassarre, köpeğin onlara bir şey göstermeye çalıştığını belirterek, "Beni takip et. Beni takip et' gibi bir şeydi." ifadesini kullandı.

Baldassarre, köpeğin yolda bariyerin zarar gördüğü yere doğru baktığını ve o bölgede kaza yapan aracı fark ettiklerini aktardı.

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#alman çoban köpeği #kaza
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