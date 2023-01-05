Amazon 18 binden fazla kişiyi işten çıkarıyor

CEO Andy Jassy, ​​personele gönderdiği notta, işten çıkarmadan etkilenen işçilere 18 Ocak'tan itibaren bilgi verileceğini söyledi.

Kesintiler, şirketin kabaca 300 bin kişilik kurumsal iş gücünün yaklaşık yüzde 6'sına tekabül ediyor.

Kasım ayında Amazon, bir dizi işten çıkarmaya başlattığını söyledi, ancak kaç kişiyi işten çıkaracağına dair bir rakam vermedi.

Jassy, ​​"Etkilenenleri desteklemek için çalışıyoruz ve ayrılık ödemesi, geçici sağlık sigortası yardımları ve dışarıdan işe yerleştirme desteği içeren paketler sunuyoruz. Amazon geçmişte belirsiz ve zorlu ekonomilerin üstesinden geldi ve biz de bunu yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İki ay önce firma, ticari faaliyetlerin yıllık incelemesinde giderleri azaltmaya odaklanacağını duyurmuştu.