Amerika 1991'de kapattığı Somali kapısı yeniden açtı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin 1991'de kapattığı Somali daimi diplomatik temsilciliğini tekrar açtığını duyurarak açılan diplomatik temsilciliğin ABD'nin Somali ile sahip olduğu diplomatik ilişkileri biçimlendireceğini söyledi.

Yeni Büyükelçi sabırsızlanıyor

"Bu karar Somali'nin son yıllarda gösterdiği ilerlemenin bir yansımasıdır. Dönüşümüz, ABD'nin her iki ülkenin de yararına olacak istikrar, demokrasi ve ekonomik kalkınmaya bağlı olduğunun göstergesidir. Büyükelçi Donald Yamamoto (53) ve ekibi, zaten yakın olan ilişkilerimizi ortak hedefler kapsamında güçlendirmek adına Somali hükümeti ve halkıyla çalışmak için sabırsızlanıyor."

ABD yönetimi, 80'li yıllarda Somali'de ortaya çıkan ve Somali merkezi hükümetinin yıkılmasıyla sonuçlanan iç savaş sebebiyle 1991 yılında güvenlik gerekçesiyle başkent Mogadişu'daki büyükelçiliğini kapatmış ve elçilik çalışanlarını ülkesine geri çağırmıştı.

Donald Yamamoto Kimdir?

1953 Washington doğumlu.

1997-1998 yılları arasında ABD Eritre Büyükelçisi

2000-2003 yılları arasında Cibuti ABD Büyükelçisi

2006-2009 yılları arası ABD Etiyopya Büyükelçisi

2013 Afrika İşlerinden Sorumlu Devlet Sekreteri Yardımcısı

2016 Mogadişu'daki ABD Misyonu Somali ofisinde görevli

2014-2015 yılları arasında Kabil, Mazar e-Sharif ve Bagram'da, Afganistan'da üst düzey görevlerde bulundu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net