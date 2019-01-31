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Amerika Birleşik Devletleri'nde "Cengiz Han" sergisi açıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyindeki liman kenti sakinleri ilk kez Moğol kültürü ile tanışacak ve Cengiz Han'ın yaşamını öğrenecekler.

Amerika Birleşik Devletleri'nde

ABD'nin Alabama eyaletinin güneybatısındaki Mobile şehrinde, Büyük Moğol İmparatoru, Cengiz Han sergisi açıldı.

25 Ocak'ta, Sandi Stimpson kentinin belediye başkanı ve Moğolistan'ın ABD Büyükelçisi Yondon Otgonbayar, yerel halkı eşsiz bir Moğol kültürü ile tanıştıracak ve büyük Moğollar hakkında bilgi verecek olan Cengiz Han sergisinin açılış törenine katıldı. Sergi, bu yılın nisan sonuna kadar çalışmalarına devam edecek.

Serginin açılışına Moğolistan Büyükelçisi Otgondayar, etkinliğin organizatörleri Mobile belediye başkanı Sandi Stimpson ve yaklaşık 100 konuk katıldı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

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