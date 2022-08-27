Amerika bunu tartışıyor: "In God We Trust'ın yanında Allah'a Güveniyoruz olur mu?"

ABD'nin Teksas eyaletinde tüm okullara 'In God We Trust' (Tanrıya güveniyoruz) yazılı tabelaların konulması işlemi ilginç bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Siyasi aktivist Chazz Stevens, bu levhaların yanına "Allah'a güveniyoruz" şeklinde Arapça ibarenin konulmasını isteyince ortalığı karıştırdı.

'In God We Trust' yazısını şimdiye dek 'ateistlere dayatma' olarak görmeyen çevreler, bu yazının yanına "Allah'a güveniyoruz" şeklinde Arap alfabesiyle yazılı hali konulması istenince küplere bindi.

Din özgürlüğü, dinî terimlerin inançsız kişilere dayatılması ve dinin devletten ayrılması gibi konularda başlayan tartışmalar Teksas sınırlarını aştı, ülke basınında temel meselelerden biri haline geldi.

İNGİLİZCE OLUYOR ARAPÇA NİYE OLMASIN?

Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Bryan Hughes'un teklifiyle çıkarılan yeni yasa, ilkokul, lise ve yüksek öğrenim kurumlarında Teksas bayrağının yanında dikkat çekecek bir şekilde In God We Trust yazısının konulmasını hükme bağlıyordu. Bu tabelalar için masrafın okulların kendi kaynaklarından karşılaması da teklifte yerini buldu.

Başta Washington Post olmak üzere pek çok gazetenin de katıldığı tartışmalar çok toplumlu ve çok dilli Amerikan toplumunda kuralların nasıl işlediğini de gözler önüne serdi. Sözkonusu ibarenin İngilizce olması gibi şartın yasada bulunmadığına dikkat çeken Aktivist Stevens, 'Tanrıya güveniyoruz' sloganının Arapça versiyonunu okullara asmak için bağış kampanyası başlattığını açıkladı.

"Bir sanatçı olarak Arapçanın güzel görüneceği düşüncesindeyim" diyen Stevens, amacının aynı zamanda Amerikan sistemindeki ikiyüzlülüğü ortaya çıkarmak olduğunu söylüyor.

KANUNDA BAŞKA DİLLER YASAKLANMIYOR

Hıristiyanlar sloganın sadece İngilizce olarak kullanılması ve yaygınlaşmasını isterken, konunun hukuki boyutuna ilişkin açıklamada bulunan Kuzey Teksas Üniversitesi Profesörü Kimi Lynn King, 797 sayılı yasada herhangi bir dilin belirtilmediğine ve başka dillerde yazılmasının yasaklanmadığına dikkat çekti.

Tartışmalar en sonunda Amerikan Yargıtay kurumunun önüne gelecek gibi görünüyor. ABD'de İngilizce haricinde İspanyolca, Arapça ve Çince yoğun olarak kullanılıyor.

‘In God We Trust’, ABD’nin resmi sloganı sayılıyor. 1856'da Kongre tarafından kabul edilen yasa kapsamına giren slogan, aynı zamanda ABD’nin resmi para birimi olan dolar üzerine de yer alıyor. Sloganın, Tanrı’ya olan bağlılığın vurgulandığı, böylece askerlerin moralinin yüksek tutulmasının amaçlandığı Amerikan İç Savaşı’na kadar uzandığı biliniyor.

Kaynak: TR Haber