Amerika'da 218 kişi daha Kovid-19'a yenik düştü

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 218 artarak 621 bin 254'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs bulaşanların sayısı 36 milyon 642 bini geçti.

Ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 218 artarak 621 bin 254'e çıktı.

California, 4 milyon 124 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 334 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 920 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 633 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 54 bin 289, New York'ta 53 bin 855 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 71,8'i en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu.

197 milyon 685 binden fazla kişiye ilk doz, 168 milyon 90 binin üzerinde kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

AA