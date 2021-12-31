Amerika'da akıl almaz cinayet!

Louisiana eyaletindeki New Orleans şehrinde seyir halindeki araçtaki 7 yaşındaki kız çocuğu kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce vurularak öldürüldü.

New York Post gazetesinin haberine göre polis, Dillan Burton'ın 26 Aralık'ta akşam annesinin arabasının arka koltuğunda seyahat ederken vurulduğunu söyledi.

New Orleans Polis Departmanından küçük kızın öldüğü olayda annesi Maquisha Burton ve 6 yaşındaki kardeşinin yaralanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Polis yetkilileri, 27 Aralık'ta şüpheli aracın yerini tespit etmek için yardım isteyen fotoğraf yayınladı. 29 Aralık'ta ise farklı bir aracın fotoğrafı paylaşıldı.

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell ve polis müfettişi Shaun Ferguson yaşanan şiddet olayı karşısında şok olduklarını vurguladıkları ortak açıklama yayımladı.

Olayın "dayanılmaz derecede trajik" olduğunun belirtildiği açıklamada, "Şehirce, topluluk olarak bunu reddediyoruz. Çok sık 'bir kişi çoktur' dedik. Bu tek başına çok fazla. Bu çocuk bizden daha iyisini hak ediyordu. Dışarıdaki biri, tetiği kimin çektiğini biliyor. Öne çıkmalarına ihtiyacımız var. " ifadelerine yer verildi.

24 yaşındaki anne Maquisha Burton, olayın ardından güvenli bir yere gitmek için olay yerinden uzaklaştığını, ağır yaralanan kızının daha sonra hastanede hayatını kaybettiğini aktardı.

Burton, olayın etkisiyle şaşkına döndüğünü aktararak, "Neden benim çocuğuma bunu yapsınlar? Bunu neden Dillan'a yapsınlar ki? Dillan bunu hak etmedi. Bebeğim bunu hak etmedi. Neden çocuğum?" ifadelerini kullandı.