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Amerika'da AVM'ye silahlı saldırı: 12 kişi yaralandı

Güney Carolina eyaletinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Amerika 17.04.2022, 18:39
Amerika'da AVM'ye silahlı saldırı: 12 kişi yaralandı

Columbia Polis Departmanından yapılan açıklamada, yaralılar arasında en yaşlı kişinin 73, en gencin ise 15 yaşında olduğu belirtildi.

Yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, 3 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Polis, silahlı kişilerin birbirlerini tanıdığına ve çatışmanın bir tür anlaşmazlıktan kaynaklandığına inandıklarını kaydetti.

#Amerika #AVM #silahlı saldırı
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