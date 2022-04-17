Amerika'da AVM'ye silahlı saldırı: 12 kişi yaralandı
Güney Carolina eyaletinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Amerika 17.04.2022, 18:39
Columbia Polis Departmanından yapılan açıklamada, yaralılar arasında en yaşlı kişinin 73, en gencin ise 15 yaşında olduğu belirtildi.
Yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, 3 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Polis, silahlı kişilerin birbirlerini tanıdığına ve çatışmanın bir tür anlaşmazlıktan kaynaklandığına inandıklarını kaydetti.
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