Amerika'da çok şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Alaska eyaletinde 8,2 büyüklüğünde deprem olduğu, şiddetli depremin ardından da tsunami uyarısı verildiği bildirildi.
Amerika 29.07.2021, 09:34 29.07.2021, 10:19
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Alaska açıklarında 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yaklaşık 47 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün, Perryville'in 91 kilometre açığı olduğu belirtildi.
USGS'nin büyüklüğünü 8,2 olarak açıkladığı depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Bölgenin, çok şiddetli depremin ardından 6,2 ve 5,6 büyüklüklerinde artçı depremlerle sarsıldığı bildirildi.
AA
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