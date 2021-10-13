Amerika'da enflasyon beklentilerin üzerinde geldi

ABD'de enflasyon Eylül'de yıllık bazda yüzde 5,4 olarak gerçekleşti.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yüzde 5,3 artış yönündeydi.

Aylık bazda enflasyon yüzde 0,4 olarak kaydedildi. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,3 olarak belirlenmişti.

Çekirdek göstergeler ise beklentilere paralel gerçekleşti.

Buna göre gıda ve enerji hariç enflasyon aylık olarak yüzde 0,2; yıllık olarak ise yüzde 4 oldu.

Bugüne kadar enflasyon yükselişinde geçici faktörlere dikkat çeken ve orta vadede enflasyonun geri çekileceğini öngören Fed üyelerinden farklı sesler duyulmaya başlandı.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic enflasyonun genişlediğini belirtirken geçici olmadığını söyledi. Arz zinciri kaynaklı sorunlar ve hizmet sektöründeki yeniden açılmanın yarattığı etkilerin uzun süreli olabileceğini belirten Bostic “bu etkiler geçici değil” değerlendirmesini yaptı.

Bostic Financial Times’a yaptığı açıklamada ise ABD istihdamındaki yavaşlanın varlık alım azaltımı takvimini geciktirmemesi gerektiğini söyledi. Bostic ve St. Louis Fed Başkanı James Bullard taperinge başlangıç için kasım ayını öneriyor.

Eski Fed Başkanı ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise yüksek enflasyon için “geçici” tabirini kullanmaya devam etse de fiyat artışlarının normale dönmesinin uzun bir süre alabileceğini kabul etti.

BloombergHT