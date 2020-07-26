Amerika'da hayatta kalması için emek verilecekler ayıklanacak

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir hastanede, korona virüsü hastalarına karşı kapasitenin aşılması nedeniyle 'ölüm panelleri' kuruldu.

Bölge yargıcı Elroy Vera, "Ne yazık ki doktorlarımız, kimin tedavi göreceğine ve kimin evlerinde sevdiklerinin yanında ölmeye gönderileceğine karar vermek zorunda kalacak" dedi.

ABD’de korona virüsü vakalarının en yüksek hızda arttığı eyaletlerden Teksas’taki bir hastane, hangi hastaların kurtarılacağına ve hangilerinin ‘ölme ihtimali yüksek olduğu için’ eve gönderileceğine karar vermek üzere ‘ölüm panelleri’ kurma kararı aldı. Bölgedeki tek hastanenin, sınırlı tıbbi kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirebilmek için böyle bir oluşuma gittiği belirtildi.

Teksas kırsalındaki Starr bölgesinde bulunan Memorial Hastanesi’nde alınan kararla, doktorlara yeni yoğun bakım talimatları gitti. Buna göre, hastanede bir komite kurulacak ve kurtulma şansı daha yüksek olan hastalara öncelik vermek amacıyla bazı hastalar evlerine yollanacak.



Bölge yargıçlarından Elroy Vera, 64 bin nüfuslu bölgede en az 1764 korona hastası tespit edilmesi sonucu gelinen noktayı, halkın tedbirlere uymamasıyla ilişkilendirildi. Elroy, “4 Temmuz, tatil ve diğer sosyal fırsatlar nedeniyle yaşanan sosyalleşmenin sonuçlarını görüyoruz. Ne yazık ki Starr County Memorial Hastanesi’nin kaynakları sınırlı ve doktorlarımız, kimin tedavi göreceğine ve kimin evlerinde sevdiklerinin yanında ölmeye gönderileceğine karar vermek zorunda kalacak” dedi.

Bir yandan da Hanna fırtınasının vurduğu bölgede alınan bu karar, Donald Trump yönetiminin korona virüsü salgınındaki başarısızlığını eleştirenlerce ‘ölüm paneli’ olarak adlandırıldı.

Kaynak: Gazete duvar