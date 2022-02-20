Amerika'da helikopter denize düştü
Florida eyaletine bağlı Miami sahili yakınında helikopterin denize düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Amerika 20.02.2022, 10:51
Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, yüzlerce kişinin bulunduğu Miami sahili yakınındaki denize “Robinson R44” tipi helikopterin düştüğü belirtildi.
Polis yetkilileri, helikopterde bulunan iki kişinin yaralandığını ve Jackson Memorial Hastanesine kaldırıldığını söyledi.
Yaralıların durumlarının istikrarlı olduğu bilgisi paylaşıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de helikopterin bir grup yüzücünün yakınına düştüğü kaydedildi.
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