Amerika'da omicron kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantı nedeniyle ilk can kaybı, Teksas eyaletine bağlı Harris County'de yaşandı.
Amerika 21.12.2021, 15:24
Harris County Yargıcı Lina Hidalgo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, omicron varyantı nedeniyle hayatını kaybeden erkek hastanın 50'li yaşlarda ve aşısız olduğu bilgisini paylaştı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), omicronun ülkedeki vakalardaki görülme sıklığının bir haftada 6 kat arttığını ve Kovid-19 vakalarının yüzde 73'ünü oluşturduğunu bildirmişti.
6
az bulutlu
Günün Anketi Tümü