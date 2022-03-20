Amerika'da polis helikopteri düştü
ABD'de polis helikopterinin ormanlık alana düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Amerika 20.03.2022, 11:46
Los Angeles County İtfaiye Departmanından yapılan açıklamaya göre, Los Angeles Şerif Departmanına ait bir helikopter, Angeles Ulusal Ormanı'na düştü.
Şerif Alex Villanueva, Angeles Ulusal Ormanı'na düşen helikopterden 6 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını ve birinin durumunun ağır olduğunu belirtti.
Yaralıların tedavi edilmek üzere Pomona Valley Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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