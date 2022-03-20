Amerika'da polis helikopteri düştü

Los Angeles County İtfaiye Departmanından yapılan açıklamaya göre, Los Angeles Şerif Departmanına ait bir helikopter, Angeles Ulusal Ormanı'na düştü.

Şerif Alex Villanueva, Angeles Ulusal Ormanı'na düşen helikopterden 6 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını ve birinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Yaralıların tedavi edilmek üzere Pomona Valley Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.