Amerika'da uçak düştü
Georgia eyaletinde meydana gelen uçak kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Amerika 09.10.2021, 11:15
ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta’da yaşanan küçük uçak kazasında 4 kişinin öldüğü bildirildi.
ABD Federal Havacılık İdaresi, Atlanta’nın kuzeydoğusundaki Dekalb-Peachtree Havalimanı’ndan kalkan bir uçağın, kalkıştan hemen sonra düştüğünü açıkladı.
Uçakta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Uçağın neden düştüğüne ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA
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