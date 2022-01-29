Amerika'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Arkansas eyaletinde bir evde çıkan yangında 2'si çocuk olmak üzere 4 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Amerika 29.01.2022, 09:59
Arkansas Polisi yaptığı açıklamada, Hot Springs bölgesinin kuzey doğusunda bir evde yerel saatle 10.00'da yangın çıktığı ihbarı aldıklarını açıkladı.
İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşarak yangını söndürdüğü ancak evdeki ikisi çocuk 4 kişinin ölü bulunduğu kaydedildi.
Yangının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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