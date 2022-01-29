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Amerika'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Arkansas eyaletinde bir evde çıkan yangında 2'si çocuk olmak üzere 4 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Amerika 29.01.2022, 09:59
Amerika'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Arkansas Polisi yaptığı açıklamada, Hot Springs bölgesinin kuzey doğusunda bir evde yerel saatle 10.00'da yangın çıktığı ihbarı aldıklarını açıkladı.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşarak yangını söndürdüğü ancak evdeki ikisi çocuk 4 kişinin ölü bulunduğu kaydedildi.

Yangının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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#Amerika #yangın
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