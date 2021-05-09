Amerika'daki Müslüman STK'lardan İsrail'e tepki

ABD'de Müslüman sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) ve Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara saldırmasının ve İsrail'in asırlardır kendi evlerinde oturan Filistinlilerin evlerini haksız şekilde ellerinden almasının kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı.

İsrail'in bu tür uygulamalarının "ırkçı eylemler" ve bu eylemlerin uluslararası hukuka tamamen aykırı olduğu belirtilen açıklamada, Joe Biden yönetimi ile Kongre'nin bu konuda harekete geçmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail polisinin saldırılarının Müslümanlara, Mescid-i Aksa'ya büyük bir saygısızlık olduğu ve tümüyle reddedildiği kaydedildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu açıklamıştı.

İsrail polisi, bugün sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişi yaralanmıştı.