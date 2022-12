Amerika'daki Türk öğrenciler ve öğretim görevlileri New York Türkevi'nde bir araya geldi

New York Eğitim Ataşeliğince, New York Başkonsolosluğunun himayesinde düzenlenen programda, ABD’de MEB ve Fullbright bursuyla ya da kendi imkanlarıyla yüksek öğrenim gören Türk öğrenciler ve akademisyenler eğitim alanındaki problemleri ve yeni gelişmeleri konuştu.

Programın ilk bölümünde New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Şamil Öçal, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sorularını cevaplayarak, bazı sorunların aşılması konusunda fikir ve önerileri değerlendirdi.

Yeni yapılan Türkevi'nde ilk defa öğrencileri ağırladıklarını belirten Reyhan Özgür, öğrenci faaliyetleri için kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti.

Özgür, "Biz her şeye yetişemeyiz ama sizler her zaman aktif olmalısınız. Biz burada sizlere yardıma her zaman hazırız. Başta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olmak üzere, terör örgütlerine karşı mücadele etmenizi de sizlerden bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrencilere hitap eden New York Eğitim Ataşesi Öçal, ABD'deki Türk öğrenciler hakkında bazı istatistikleri paylaşırken, Türkiye'den eğitim için gelen öğrencilerin en çok mühendislik bölümünü tercih ettiğine değindi.

"Amerika’daki Türk öğrenci sayısında 5 yıl öncesine göre önemli bir düşüş var." diyen Öçal, bunun en önemli sebebini, "Türkiye’deki üniversitelerin güçlenmesi, niteliğinin artması ve öğrenci gönderilen ülkelerin çeşitliliğinin artması" olarak açıklarken, Ataşelik olarak birincil görevlerinin ABD'deki Türk öğrencilerin sorunlarını çözmek olduğunun altını çizdi.

Başkent Washington'dan gelerek programa katılan Eğitim Müşaviri Zeliha Koçak Tufan, birçok öğrencinin Türkiye'nin sunduğu imkanlardan yeteri kadar bilgi sahibi olmadığına dikkat çekerek, bu konuda öğrencilere yönlendirmelerde bulundu.

Tufan, TÜBİTAK ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) gibi kurumların yurt dışında okuyan öğrenciler için birçok destek programlarının bulunduğunu belirterek, öğrencilere söz konusu kurumlarla irtibata geçmelerini tavsiye etti.

Programda öğrenciler, ABD üniversitelerinde görevli Türk asıllı öğretim görevlileriyle birebir iletişim kurarak, yakından tanışma fırsatı elde etti.

Program çerçevesinde ABD'deki eğitimlerinde üstün başarı gösteren yüksek lisans ve doktora öğrencileri de onurlandırıldı.

Alanlarında yaptıkları proje çalışmaları ve yüksek not ortalamalarıyla öne çıkan öğrencilere takdir belgeleri Ataşelik görevlileri ve üniversite hocaları tarafından verildi.

Ayrıca, programa katılan öğrenciler arasında yapılan çekilişte 3 talihliye Türk Hava Yollarından gidiş-dönüş Türkiye bileti hediye edildi.