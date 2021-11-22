Amerika'dan beklenen haber geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Fed Başkanlığı için Jerome Powell'ı aday gösterecek. Fed Başkan Yardımcılığı için ise Braniard aday gösterilecek.

Piyasaların beklediği Fed kararı geldi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Fed Başkanı Jerome Powell’ı ikinci kez dört yıllık dönem için Fed başkanlığına aday olarak gösterecek. Biden, Fed Başkanı Yardımcılığı görevi için ise Lael Brainard’ı aday gösterecek.

Bloomberg HT