Amerika'dan Rusya'ya Ukrayna mesajı: Endişeliyiz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne'un yaptığı yazılı açıklamaya göre, Sullivan ve Uşakov, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında 7 Aralık'ta yapılan görüşmenin devamı niteliğindeki görüşmede, Sullivan, ABD'nin Ukrayna sınırında Rusya'nın asker yığmasına ilişkin duyduğu güçlü endişeleri aktardı.

Sullivan, ABD'nin güvenlik ve stratejik konularını diplomasi ile çözmeye çalışırken Avrupalı ortaklarıyla yakından çalışmayı sürdüreceğini vurgulayarak, ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried'ın 16 Aralık'ta koordineli bir yaklaşım geliştirilmesi için Brüksel'de NATO müttefikleri ile görüşeceğini kaydetti.