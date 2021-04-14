Amerika Diyanet Merkezi'nde ilk iftar

ABD'nin başkenti Washington'a yarım saatlik mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan DCA, kısıtlı katılımla ilk iftara ev sahipliği yaptı.

Ramazan ayının ilk gününde oruçlarını tutan yüzlerce Müslüman, akşam namazının ardından merkezin restoran bölümünde dağıtılan iftar yemeği için sıraya girdi. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapılan organizasyona katılanlar kapalı olarak özel hazırlanan iftar paketlerini aldı.

Konuklardan bazıları iftarlarını Amerika Diyanet Merkezi'nin bahçesinde açarken, evleri yakın olanların iftariyeliklerle evlerine gittikleri görüldü.