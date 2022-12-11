Amerika, Gineli devrik lider Conde ile Malili devrik liderin oğluna yaptırım uygulayacak

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yolsuzluk ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle eski Gine Cumhurbaşkanı Conde ve eski Mali Cumhurbaşkanı Keita'nın oğlu Karim Keita'ya yaptırım uygulanacak.

Hazine Bakanlığının mali kontrol organı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), devrik lider Conde'yi cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturduğu sürede insan hakkı ihlalleri yapmakla suçladı.

OFAC, bu suçlamaya gerekçe olarak, Conde'nin kendisine karşı düzenlenen eylemleri bastırmak için özel polis kuvveti oluşturmasını ve bu polis kuvvetinin göstericilere şiddet uygulamasını gösterdi.

OFAC, Mali'de Ağustos 2020'deki darbeyle devrilen Keita'nın oğlu Karim Keita'yı ise rüşvet almaktan ve bir gazetecinin kaybolmasından sorumlu tuttu.

Darbeden sonra Fildişi Sahili'ne sığınan Karim Keita, Ulusal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı olduğu dönem rüşvet karşılığında çeşitli ihaleler vermek ve kamu malını zimmete geçirmekle itham edildi.

Karim Keita'nın, Mali'de gazeteci Birama Toure'nin 2016'da kaybolmasıyla bağlantılı olduğu da kaydedildi.

Keita hakkında gazetecinin kaybolmasına ilişkin 2021'de Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Keita hakkında bir haber hazırlığında olan Toure'nin, Keita'nın emriyle güvenlik güçleri tarafından kaçırıldığı, işkenceye uğradığı, akabinde de öldürüldüğüne inanılıyor.

Hazine Bakanlığı yaptırım listesine girenlerin ABD'deki tüm varlıkları donduruluyor ve ABD vatandaşlarının söz konusu kişilerle iş yapması yasaklanıyor.