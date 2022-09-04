Amerika yerlilerinin kalıntıları ve kutsal eserleri gizlenmiş

Üniversite yetkilileri, bu yıl eski bir antropoloji binasının bodrumunda 1940'lara kadar uzanan 250'den fazla kutu kalıntı ve eser keşfetti. 1990'da kabul edilen Amerikan Yerlilerinin Mezarlarını Koruma ve Ülkesine İade Etme Yasası (NAGPRA) hükümleri uyarınca, üniversite bu kalıntıların varlığından devleti haberdar etmekle yükümlüydü.

Üniversite Başkanı Andrew Armacost yaptığı açıklamada, "Üniversitenin ataları ve kutsal nesneleri kabile topraklarına geri götürme sorumluluğu vardı. Bu çaba Kuzey Dakota Üniversitesi'nde açıklanamayacak bir şekilde başarısızlığa uğramış olsa da bu yanlışı düzeltmekte son derece kararlıyız" dedi.

Tören başlıkları ve savaş başlıklarının yer aldığı bildirilen kutularda tarihi 1980'lerin sonlarına kadar uzanan eserler bulunuyordu. Kalıntıların, objelerin ve ilgili kabile bağlantılarının tanımlanması sürecinin başlatılması için bir NAGPRA danışmanı tutan üniversite, kalıntıların ve eserlerin fiziksel ve manevi bütünlüğünü korumak ve gelecek aylarda iade etmek için bazı kabilelerle birlikte çalışıyor.

Native News Online, kayıp bir kutsal nesneyi arayan bir grup öğretim üyesinin martta "metruk antropoloji binasının" bodrum katında kutuları bulduğunu, ardından kutuların varlığını derhal üniversite yetkililerine bildirdiklerini ve insan kalıntılarına ve kutsal nesnelere nasıl bu kadar dikkatsiz davranılabildiğine dair sorular sormaya başladıklarını bildirdi.

Profesör ve Turtle Mountain Band of Chippewa Indians'ın kayıtlı üyesi Lanie Lyons, "Akla şu sorular geliyor: Bu nasıl oldu? Bunu kim yaptı? Bunu neden yaptılar? Tüm soruları bilmek ve yanıtlamak istiyoruz" dedi.

Lyons şu anda bu olayın bir daha tekrarlanmamasını sağlamayı amaçlayan, üniversitenin yeni NAGPRA uyum komitesinde görev yapıyor.

Eyaletin kuzeydoğusundaki Grand Forks'ta yer alan Kuzey Dakota Üniversitesi, Ojibwe'nin Pembina ve Red Lake Grupları ile Dakota Oyate'nin atalarının toprakları üzerinde yer alıyor.

Kuzey Dakota ve komşu Minnesota'nın her ikisi de bugün Red Lake, Turtle Mountain, White Earth Bands ve her iki eyaletteki Dakota Kabileleri de dahil önemli sayıda Yerli halklar nüfusuna sahip.

Armacost yaptığı açıklamada, "Şu andaki öncelikli hedefimiz, ne kadar uzun sürerse sürsün, tüm atalarımız ve kutsal nesneler evlerine dönene kadar özenle çalışmak" dedi.

Bu keşfi öğrendikten sonra derhal yarım düzine kabile halkının temsilcileriyle temasa geçtik. Bu rakam şimdi 13'e çıktı ve artmaya devam edecek.

Kaynak: Independent Türkçe