Amerikalı Müslümanlardan Fransa'yı boykot çağrısı

Amerika'daki Müslüman örgütlerinin çatı kuruluşlarından ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO), Fransa'da artan İslam düşmanlığını eleştiren ve boykot çağrısı yapan bildiri yayımladı.

Merkez ofisi başkent Washington'da bulunan USCMO'nun bildirisinde, "Fransız hükümeti ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa Müslümanlarına ve İslam dinine yönelik kitlesel, ayrımcı ve şovenist baskıları ve küstah saldırıları nedeniyle dehşete düşüyoruz." ifadelerine yer verildi.

USCMO'nun bildirisinde, Fransa’nın giderek artan aşırı laiklik uygulamalarından doğan toplumsal krizin incelendiği, ülkedeki Müslümanlara, diğer dini gruplardan farklı bir şekilde ayrımcılık uygulandığı, bu durumun giderek daha tehlikeli bir hale dönüştüğü vurgulandı.

Macron hükümetinin, Fransız basınının aracılığıyla ülke nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan 6,6 milyon Müslüman'ı varoşlara ittiği, onlara karşı yapılan baskı ve zulmü meşrulaştırmaya çalıştığı belirtilen bildiride, "Fransa’nın acımasız ayrımcılık yasası Müslüman ülkelerin Fransız Müslüman topluluklarına ve camilerine imam görevlendirmesini engelleyebilir, Müslümanların çocuklarına evde eğitim vermesini yasa dışı ilan etmesinin önünü açabilir." denildi.

- Boykot çağrısı yapıldı

Macron'un ekonomik ve sosyal politika alanında kaybettiği kredisini aşırı sağ seçmen üzerinden tekrar kazanmaya çalışması sonucu, İslam karşıtı politikalara sarıldığı kaydedilen bildiride, bu popülist yaklaşımından vazgeçinceye kadar Fransa'ya karşı ekonomik boykot çağrısı yapıldı.

İslam ve peygamberi Hz. Muhammed hakkında incitici yayınlar yapan Charlie Hebdo dergisinin yayınlarına izin verilmesinin de kabul edilemez olduğunun altı çizilen bildiride, derginin daha önce de Avrupa'da yaşayan Yahudilere karşı anti-semitik tasvirler içeren yayınları hatırlatıldı.

Bildiride, "Tüm Müslümanları, Fransız mal ve hizmetlerini boykot etmeye ve diğer Fransız dini topluluklarından ayrı olarak sadece Fransa'da İslam'ı ve Müslümanları hedef alan yeni 'ayrımcılık' yasasını kaldırana kadar onu politik olarak sansürlemeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA