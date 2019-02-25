Amerikalı senatörden Maduro'ya Kaddafi fotoğrafıyla tehdit

Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio’nun, Twitter’dan Libya'nın öldürülen eski lideri Muammer Kaddafi'nin kanlı fotoğrafını paylaşması, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya "açık tehdit" olarak yorumlandı.

Venezuela muhalefetine verdiği "sıkı" destekle bilinen Florida Senatörü Rubio, resmi Twitter hesabından yaptığı son paylaşımla tepki topladı.

Rubio, Libya’nin eski lideri Kaddafi’nin iktidar döneminde çekilmiş bir fotoğrafı ile ülkede Arap Baharı sonrası linç edildiği kanlı fotoğrafını paylaştı.

Rubio paylaşımında, herhangi bir açıklama yapmasa da bu fotoğraflar Twitter kullanıcıları tarafından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı "açık bir tehdit" olarak yorumlandı.

Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

Kaynak: AA