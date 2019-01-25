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Amerikalı siyasetçi İlhan Omar ABD müdahalesine ‘darbe’ dedi

ABD’nin Somali asıllı Temsilciler Meclisi Üyesi Omar, ABD’nin Venezuela hamlesine ‘darbe’ dedi.

Amerikalı siyasetçi İlhan Omar ABD müdahalesine ‘darbe’ dedi

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi İlhan Omar, ABD'nin  Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanımasına atıfta bulunarak "Venezuela’daki ABD destekli darbe, (Venezuela halkının) karşılaştıkları korkunç sorunlara çözüm değil." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi Üyesi Omar, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin  Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'da aşırı  sağcı muhalifleri başa getirme çabası içinde olduğunu vurgulayarak bu adımın  Venezuela'daki şiddeti artıracağını ve bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağını  belirtti.

Omar, "Venezuela’daki ABD destekli darbe, (Venezuela halkının)  karşılaştıkları korkunç sorunlara çözüm değil. Barışçıl diyalog için Meksika,  Uruguay ve Vatikan'ın çabalarını desteklemeliyiz." ifadesine yer verdi.

“MUHALEFET GAZA GETİRİLMEMELİ”

Öte yandan, diğer bir Temsilciler Meclisi Üyesi olan Ro Khanna yaptığı  açıklamada, "ABD,  Venezuela gibi kutuplaşmış ve çatışma içindeki bir ülkenin  muhalefet liderini gaza getirmemeli." ifadesini kullandı.

Khanna, Meksika, Uruguay ve Vatikan'ın müzakere çabalarına destek  verilmesi ve ülkenin enflasyonunu daha da kötüleştiren yaptırımların sona  erdirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2019, 09:24
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